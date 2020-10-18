وفاة الأديب والإعلامي عبد الله الزيد عن عمر 70 عاما

غيّب الموت الأديب والإعلامي السعودي، عبد الله عبد الرحمن الزيد، إثر سكتة قلبية اليوم (الأحد).

وصدر للزيد، الذي تخطى السبعين من العمر، أكثر من 10 دواوين شعرية، ونال العديد من الجوائز.

عبد الله الزايد هو شاعر وكاتب وناقد وإعلامي، وأحد أبرز أدباء المملكة العربية السعودية المعاصرين. حصل على جائزة أفضل مذيع من وزارة الإعلام عام 1399هـ، وعمل على تنفيذ وقراءة النشرة الإخبارية في التلفزيون والإذاعة السعوديين، وقدم عدة برامج ثقافية وأدبية في الرياض.

حصل على الشهادة الجامعية في تخصص اللغة العربية من كلية اللغة العربية بالرياض عام 1974م، ثم عمل في أعمال عدة، منها: التحرير والمطبوعات والمصنفات والإشراف الثقافي والأدبي والبرامج والعلاقات العامة والتصحيح اللغوي.

وكان عضوًا مشاركًا في «الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون» وفي «النادي الأدبي» في كلٍ من الطائف وجدة والقصيم.

وفي الشعر، برزت قصائده بنبرتها الحزينة في أغلب الأحيان، حيث عكست تجارب الزيد الحياتية الحزينة، كوفاة والده وشقيقيه وفراق بعض أهله. ومن أهم موضوعات قصائده الرثاء والتأمل والشكوى. وقد شارك الزيد في العديد من الندوات والأمسيات الشعرية والثقافية.

وعمل على كتابات نثرية في بعض المجلات والصحف مثل مجلة «اليمامة» و«اقرأ» و«الشرق» و«الجيل» وغيرها، وفي الصحف السعودية كـ«الجزيرة» و«الرياض» و«عكاظ» وغيرها.