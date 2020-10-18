إسرائيل تطلب رسميا فتح سفارة لها في البحرين

قدمت إسرائيل طلبا رسميا إلى البحرين، من أجل فتح سفارة لإسرائيل في المنامة، وذلك في إطار اتفاق السلام الموقع بين البلدين.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن وزير الخارجية لإسرائيلي جابي أشكينازي تقدم بطلب رسمي لنظيره البحريني عبد اللطيف الزياني بغرض فتح سفارة لإسرائيل في المملكة.

من جانبه، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، وذلك على خلفية التوقيع في المنامة على 7 مذكرات تفاهم بين إسرائيل والبحرين.

ورحب نتنياهو بتوقيع الاتفاقيات بين البحرين وإسرائيل قائلا "إننا ندفع السلام قدما من خلال اتخاذ خطوات عملاقة".

كما أشاد نتنياهو بأول رحلة جوية تقلع من إسرائيل وتهبط في البحرين، استعدادا لتوقيع اتفاق إرساء العلاقات بين البلدين.

في وقت سابق قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليؤور حياط إن بلاده تعمل على تسيير رحلات تجارية مباشرة بين إسرائيل والبحرين مع نهاية العام الجاري، مضيفا "هناك الكثير من الاسرائيليين الذين يتطلعون لزيارة البحرين".