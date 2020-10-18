حنان الأحمدي أول امرأة سعودية تتولى منصب مساعد رئيس مجلس الشورى

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز أمرًا ملكيًا، اليوم الأحد، بتعيين الدكتورة حنان الأحمدي مساعدًا لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة.

وتُعتبر الأحمدي أول امرأة سعودية تنال منصبًا قياديًا في مجلس الشورى، وهي أكاديمية سعودية متخصصة في مجال الاقتصاد والإدارة الصحية، ومن أوائل السيدات اللاتي تم تعيينهن في مجلس الشورى قبل 7 سنوات.

ونالت الأحمدي العديد من المكانات العلمية والعملية المرموقة، وتشغل منصب أستاذة الإدارة الصحية المشارك بمعهد الإدارة العامة، وعضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي وهيئة تحرير مجلة الإدارة العامة والمجلس العلمي لمعهد الإدارة العامة، وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة؟

وشاركت في عضوية العديد من لجان المجلس الخاصة والبرلمانية في مجلس الشورى.

وللأحمدي العديد من المساهمات المهنية والمجتمعية؛ فهي مقيّمة بجائزة الشيخ خليفة للأداء الحكومي المتميز، ومستشارة غير متفرغة بالخدمات الطبية بالقوات المسلحة؛ مركز الدراسات الصحية بالمستشفى العسكري بالرياض في 2007.

ولها العديد من الأبحاث والمشاركات العلمية والبحوث في مجال إدارة الخدمات الصحية والقيادة الإدارية.

واشتملت الأوامر الملكية على إعادة تشكيل مجلس الشورى برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، و150 عضوًا، لمدة 4 سنوات.

وتضمنت الأوامر تعيين الشيخ غيهب الغيهب مستشارًا بالديوان الملكي، وتعيين ‫الدكتور مشعل السلمي نائبًا لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير.

كما تضمنت تعيين الشيخ خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان رئيسًا للمحكمة العليا بمرتبة وزير.