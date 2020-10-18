السعودية.. السماح بأداء الصلاة في المسجد الحرام

سمحت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد لأول مرة منذ سبعة أشهر لمواطنيها والمقيمين بأداء صلاة الفجر في المسجد الحرام، وفق ما ذكره التلفزيون الرسمي.
وكانت الرياض سمحت لهؤلاء بأداء العمرة في وقت سابق.
وعلى غرار دول العالم، فقد شددت المملكة الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا.
وكانت السعودية سمحت في وقت سابق من أكتوبر للمواطنين والمقيمين بأداء العمرة بعد توقف استهدف احتواء انتشار فيروس كورونا.
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