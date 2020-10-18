البحرين وإسرائيل في بيان مشترك: سندفع الخطط الاستراتيجية للسلام والازدهار في الشرق الأوسط

أصدرت البحرين وإسرائيل، مساء اليوم الأحد، بيانًا مشتركًا في ضوء الزيارة التي قام بها وفد إسرائيلي اليوم برئاسة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، إلى المنامة.

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا": "عقدت اليوم، الأحد، في مملكة البحرين اجتماعات ضمت مسؤولين من مملكة البحرين ووفودًا من الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة سعادة السيد ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكية، ودولة إسرائيل برئاسة، سعادة السيد مائير بن شبات، مستشار الأمن القومي".

وأضاف البيان: "جرى التوقيع على بيان تاريخي مشترك بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل حول إقامة علاقات دبلوماسية إيذانًا ببداية عهد جديد وواعد في العلاقات بين البلدين. كما تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بينهما تتناول العلاقات الاقتصادية والتجارية والاتصالات والتجارة والخدمات الجوية وتنقل الأفراد والخدمات المصرفية والمالية والتعاون بين وزارتي الخارجية وغيرها من مجالات التعاون المشترك".

وتابع البيان: "عقدت في هذا الإطار اجتماعات لمجموعات عمل لبحث المزيد من مجالات التعاون البحريني الإسرائيلي، بما في ذلك الطيران والرعاية الصحية والتكنولوجيا والسياحة والزراعة وغيرها. والاجتماعات أكدت على أن إنشاء علاقات مباشرة بين البلدين اللذين يعتبران من الدول ذات الدور الحيوي في الشرق الأوسط من شأنه أن يسهم في تحقيق مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا لشعوب البلدين والمنطقة".

ونوّه البيان المشترك لدور "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإطلاقه مبادرة اتفاقيات إبراهيم والتي سهلت إتمام هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي. كما يأتي هذا الإنجاز بعد صدور البيان الرسمي المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين ودولة إسرائيل في 11 سبتمبر 2020 عقب الاتصال الهاتفي بين الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ملك مملكة البحرين، ورئيس وزراء دولة إسرائيل بنيامين نتنياهو الذي تم التأكيد فيه على أهمية فتح حقبة جديدة من التعاون بين البلدين، وما تلاها من توقيع إعلان تأييد السلام بين البحرين وإسرائيل في واشنطن في 15 سبتمبر 2020 لإقرار مبادئ اتفاق إبراهيم وفتح فصل جديد من السلام".

وأكد البيان المشترك الصادر اليوم أن هذا الفصل هو استمرار للجهود الإقليمية والدولية البارزة لتعزيز السلام في الشرق الأوسط وشهادة على الرؤية الجريئة والقيادة التي أظهرتها الدول الثلاث من جهود دبلوماسية صادقة من أجل السلام والازدهار المستدامين. وتواجه البلدان الثلاث مجموعة من التحديات المشتركة وستستفيد بشكل متبادل من إنجاز هذا اليوم التاريخي.

وأشار البيان إلى أن "التوقيع التاريخي اليوم يجمع اثنين من أصدقاء الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها في الشرق الأوسط. وستنضم مملكة البحرين ودولة إسرائيل إلى الولايات المتحدة لدفع الخطط الاستراتيجية للسلام والازدهار في الشرق الأوسط وتوسيع سبل التعاون التي ترتكز على القيم والمصالح المشتركة".

وتطرق البيان إلى اتفاق وجهات نظر الدول الثلاث بشأن التحديات والتهديدات والفرص المتاحة في المنطقة، وإطلاق إمكانات المنطقة من خلال توثيق التعاون الأمني والدبلوماسية العامة والمشاركة في الاقتصاد والتكنولوجيا والمصالح المشتركة الأخرى، بما في ذلك تعزيز التعايش والمشاركة بين الناس وثقافة السلام، وستؤدي اتفاقيات اليوم إلى حياة أفضل للبحرين وإسرائيل والمنطقة وشعوبها.

وأشار البيان إلى أن الطرفين سيواصلان جهودهما من أجل حل عادل وشامل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأضاف البيان بأن مملكة البحرين ودولة إسرائيل على ثقة من أن هذا التطور سيساهم في تحقيق مستقبل تعيش فيه جميع الشعوب وجميع الأديان معًا بروح التعاون والتمتع بالسلام والازدهار حيث تركز الدول على المصالح المشتركة وبناء مستقبل أفضل للجميع.

وعبرت الولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل عن تقديرهما لمملكة البحرين لاستضافتها الورشة التاريخية "الازدهار من أجل السلام" في المنامة في يونيو 2019، والتي كانت خطوة نحو تحقيق المزيد من التعاون في مختلف المجالات.

وأعربت مملكة البحرين ودولة إسرائيل في هذا البيان عن تقديرهما العميق للولايات المتحدة الأمريكية لجهودها في تأمين شرق أوسط أكثر استقرارًا وأمانًا وازدهارًا.