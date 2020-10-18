الزمالك يباغت الرجاء في المغرب.. والنهائي المصري يقترب

حقق الزمالك المصري فوزا مهما على مضيفه الرجاء البيضاوي المغربي بهدف نظيف، الأحد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليقترب من بلوغ نهائي البطولة.
ونجح الفريق الأبيض في تحقيق نتيجة إيجابية في الذهاب، أسوة بمواطنه الأهلي الذي تغلب على مضيفه الوداد البيضاوي المغربي بهدفين نظيفين، السبت.
وسجل هدف اللقاء الوحيد جناح الزمالك المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 18 من ضربة رأسية، بعد عرضية متقنة من أحمد السيد (زيزو).
ويقام لقاء الإياب السبت، على ملعب القاهرة.
ويسعى الزمالك إلى لقبه القاري السادس والأول منذ عام 2002، فيما يتطلع الرجاء لحصد النجمة القارية الرابعة.
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