أول تعليق من وزير الدفاع الإسرائيلي على إرساء العلاقات مع البحرين

رحب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، بالتوقيع على اتفاق بين إسرائيل والبحرين بشأن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين.

وقال الوزير الإسرائيلي في تغريدة على تويتر "أرحب بالإعلان الهام عن إقامة علاقات دبلوماسية وعلاقات سلام بين إسرائيل والبحرين ووضع أسس لتعاون موسع بين البلدين".

وتابع جانتس "التطبيع التاريخي بقيادة الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب يمثل فرصة للسلام والأمن في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

كانت إسرائيل تقدمت بطلب رسمي إلى البحرين من أجل فتح سفارة لها في المنامة وذلك في إطار اتفاق السلام الموقع بين البلدين.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن وزير الخارجية لإسرائيلي جابي أشكينازي تقدم بطلب رسمي لنظيره البحريني عبد اللطيف الزياني بغرض فتح سفارة لإسرائيل في المملكة.

من جانبه، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، وذلك على خلفية التوقيع في المنامة على 7 مذكرات تفاهم بين إسرائيل والبحرين.

ورحب نتنياهو بتوقيع الاتفاقيات بين البحرين وإسرائيل قائلا "إننا ندفع السلام قدما من خلال اتخاذ خطوات عملاقة".

كما أشاد نتنياهو بأول رحلة جوية تقلع من إسرائيل وتهبط في البحرين، استعدادا لتوقيع اتفاق إرساء العلاقات بين البلدين.