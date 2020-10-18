المغرب يسجل 50 وفاة و2721 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، يوم الأحد، عن تسجيل ما مجموعة 50 حالة وفاة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لكورونا، أن الحصيلة الجديدة للوفيات ارتفعت إلى 2928 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أنها سجلت 2721 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 173.632 حالة في المغرب.
وأهابت الصحة المغربية بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات بكل وطنية ومسئولية.
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