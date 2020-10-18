لبنان يسجل أكثر من ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان تسجيل أكثر من ألف حالة إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقالت الوزارة إن الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت ازدياد الإصابات بمقدار 1002 إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المثبتة إلى 61949 حالة، بينها 1930 حالة بين الوافدين.
وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 520 حالة وفاة بعد تسجيل الوفيات الثلاث اليوم.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد حالات الاستشفاء بلغت 632 حالة، والعدد التراكمي للشفاء بلغ 27962 حالة.
وقالت الوزارة إن 209 حالات في العناية المركزة.
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