ثلاثة جرحى في انفجار ضخم في مركز تسوق في فيرجينيا .. فيديو

نُقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى بعد انفجار هائل في مركز تسوق في فيرجينيا، وتم استدعاء رجال الإطفاء إلى موقع الحادث في هاريسونبرج، 60 ميلا شمال غرب شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي اشتعال النيران في مركز تجاري، وغمرته سيارات الإطفاء بالمياه، ودخان يتصاعد على ارتفاع 30 قدما في السماء.
وتم العثور على اثنين من الضحايا خارج المباني ونقلوا إلى المستشفى في حالة خطيرة، وفقا لقناة إن بي سي 12.
ولا يُعتقد أن أي شخص محاصر في الداخل، على الرغم من قيام رجال الإطفاء بفحص المباني.
وقال رالف نورثام، حاكم ولاية فرجينيا، إن الانفجار نتج عن خط غاز، رغم ما قاله مات توبيا رئيس مكافحة الحرائق في هاريسونبرج، إنه غير مؤكد.
وكتب على تويتر "أنا وفريقي نراقب عن كثب الوضع في هاريسونبرج بعد انفجار غاز هذا الصباح".
وأضاف "أول المستجيبين ورجال الإطفاء موجودون في الموقع، وقمنا بنشر أفراد الطوارئ بالولاية للحصول على دعم إضافي، الرجاء تجنب المنطقة"
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