ثلاثة جرحى في انفجار ضخم في مركز تسوق في فيرجينيا .. فيديو

نُقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى بعد انفجار هائل في مركز تسوق في فيرجينيا، وتم استدعاء رجال الإطفاء إلى موقع الحادث في هاريسونبرج، 60 ميلا شمال غرب شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي اشتعال النيران في مركز تجاري، وغمرته سيارات الإطفاء بالمياه، ودخان يتصاعد على ارتفاع 30 قدما في السماء.

وتم العثور على اثنين من الضحايا خارج المباني ونقلوا إلى المستشفى في حالة خطيرة، وفقا لقناة إن بي سي 12.

ولا يُعتقد أن أي شخص محاصر في الداخل، على الرغم من قيام رجال الإطفاء بفحص المباني.