اليونان تدفع بقوات كثيفة على الحدود مع تركيا

دفعت قوات الشرطة اليونانية بحراس إلى وحدة "رودوبي" الإقليمية في شمال شرق البلاد في محاولة لوقف وصول اللاجئين والمهاجرين من تركيا المجاورة ، حسبما ذكرت صحيفة ناشيونال هيرالد اليونانية الأمريكية اليوم الأحد.

وأضافت أنه تم نقل حوالي 20 ضابطا يعملون في إيفروس إلى رودوبي، كما تم نقل 65 ضابط شرطة آخرين إلى هناك من أجزاء أخرى من شمال اليونان.

ووصل التقرير بعد يوم من إعلان مكتب رئيس الوزراء اليوناني أنه سيتم بناء حاجز فولاذي جديد على الحدود الشمالية الشرقية لليونان مع تركيا بحلول أبريل كجزء من تحرك لمنع الهجرة.

وقال مكتب كيرياكوس ميتسوتاكيس في إفادة إعلامية عقب زيارة رئيس الوزراء اليوناني للمنطقة: "تعهد رئيس الوزراء بزيارة المنطقة مرة أخرى بحلول أبريل ، حيث من المتوقع أن يكتمل المشروع".

وذكرت صحيفة ناشيونال هيرالد إن قرار إضافة الشرطة إلى رودوبي جاء بسبب المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين الذين تم العثور عليهم في المناطق الجبلية، على أمل العبور إلى هناك بدلًا من منطقة إيفروس التي تشهد دوريات كثيفة.

ووصلت التوترات بين أثينا وأنقرة بشأن المهاجرين إلى ذروتها في مارس الماضي بعد أن أعلنت السلطات التركية أنها لن توقف أي محاولات للعبور إلى أوروبا عبر الحدود اليونانية.

وردت اليونان بتعليق طلبات اللجوء مؤقتًا ودفعت آلاف الأشخاص قسريًا إلى الأراضي التركية الذين ينتظرون في المنطقة العازلة بين الجارتين.