اتهامات تواجه توني بلير بخرق قواعد الحجر الصحي

اتهم رئيس الوزراء السابق توني بلير بخرق قواعد الحجر الصحي لمدة أسبوعين بعد أن تم تصويره في نادٍ بلندن بعد 10 أيام من رحلة إلى الولايات المتحدة.

والتقطت صور لـ بلير، 67 عاما ، في هاري بار في مايفير في لندن بعد أقل من أسبوعين من عودته من رحلة استمرت يومين إلى البيت الأبيض.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء السابق إن بلير دُعي إلى "مؤتمر دولي" بسبب علاقاته باتفاق السلام في الشرق الأوسط بين إسرائيل والإمارات.

وقد اتُهم بتجاهل قواعد الحجر الصحي بعد عدم منحه إعفاء خاصًا من القواعد ، وفقًا لصحيفة صنداي تلجراف.

ونفى المتحدث باسمه هذه المزاعم وقال إن بلير "طُلب منه اتباع الإرشادات الخاصة بالمؤتمرات الدولية وهو ما فعله".

وينطبق إعفاء "المؤتمرات الدولية" من القواعد على الدبلوماسيين والموظفين في الهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة والممثلين الرسميين في المؤتمرات الدولية الذين "مُنحوا الامتيازات والحصانات". ولكن بلير يعتبر مواطنًا عاديًا منذ أن ترك منصبه كمبعوث للشرق الأوسط في عام 2015.