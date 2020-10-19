رابطة الدوري الإسباني تؤجل مباراة بعد "إصابات كورونا"

أعلنت رابطة دوري كرة القدم الإسبانية، تأجيل مباراة في دوري الدرجة الثانية بين ألكوركون وبونفيرادينا، بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا المستجد في الأول.
والمباراة التي كانت مقررة الأحد ستقام في موعد لاحق لم يحدد بعد.
وقالت الرابطة إن من جاءت نتائجهم إيجابية من لاعبي وإداريي ألكوركون دخلوا حجرا صحيا.
واكتشفت حالات الإصابة السبت، فيما ألغيت المباراة قبل ساعات فقط من موعدها المقرر "بناء على قرار لجنة المنافسات الاحترافية"، وفقما أعلنت الرابطة.
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