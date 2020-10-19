مستشار الحكومة البريطانية: نحتاج إلى عزل عام لثلاثة أسابيع لاحتواء كورونا

وأضاف جيريمى فارار أن الإجراءات المحلية المتخذة لن تكون فعالة، موضحا "لن تنجح القيود الحالية بشكل كاف فى خفض معدلات العدوى أو منع استمرار انتشار الفيروس".
وتابع فارار "فرض إجراءات العزل العام على مستوى البلاد لثلاثة أسابيع، مع مستويات مناسبة من الدعم المالى، ستتيح لنا السيطرة على الوضع قبل حلول الشتاء، وكبح انتشار العدوى وتعزيز استعداد الخدمات الصحية، ومنح الوقت لأنظمة الفحص والتتبع والعزل لتكون فعالة تماما، وإنقاذ الأرواح".
وقال فارار الذى يشغل منصب مدير جمعية: "ويلكم تراست" الخيرية العالمية المعنية بالشأن الصحى وعضو المجموعة الاستشارية العلمية التابعة للحكومة والمعنية بالطوارئ، بأن مثل هذا الإجراء لا بد أن يكون فوريا لأن تأخيره سيزيد الوضع سوءا ويطيل بقاء الأزمة.
إلا أن وزير شؤون مجلس الوزراء البريطانى مايكل جوف، قال إن فرض عزل عام على مستوى البلاد لأسبوعين أو ثلاثة ليس مطروحا للنقاش.
وقال لشبكة "سكاى نيوز" اليوم الأحد "إن انتشار المرض وطبيعته لا يستحقان فرض هذه الطريقة فى الوقت الحالى".
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