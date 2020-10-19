أرمينيا : لدينا جثث إرهابيين أرسلتهم تركيا إلى قره باغ 

وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، قال باشينيان إن لدى الجانب الأرمنى تسجيلات فيديو دعائية من تصوير هؤلاء المسلحين مع تحديد المواقع الجغرافية للمعارك التى شاركوا فيها، كما تملك أرمينيا جثث بعضهم.
وذكر باشينيان، اليوم الأحد، أن برنامجا خاصا جعل ممكنا تحليل هذه الفيديوهات وتحديد أماكن تصويرها، مشيرا إلى أن الحديث يدور عن المرتزقة الذين وصلوا إلى قره باغ من سوريا أثناء العمليات القتالية فى المنطقة.
وأضاف أن الإرهابيين الذين أرسلتهم تركيا هم الذين صوروا هذه الفيديوهات وتناقلتها فيما بعد مواقع إلكترونية.
وتابع رئيس الوزراء الأرمنى: "هذه أدلة أقرت بها روسيا وفرنسا ودول أخرى بصورة رسمية"، مضيفا أن هدف أنقرة واضح، هو أن الأتراك يريدون تكرار الإبادة الجماعية للشعب الأرمنى.
واستطرد وباشينيان قائلا: "أنا أسأل نفسى والمجتمع الدولى: ما هو وقف إطلاق النار الذى يمكننا توقيعه مع هؤلاء الإرهابيين؟ لقد تعرضنا لاعتداء وعلينا أن ندافع عن أنفسنا كأى شعب تهدده الإبادة".
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