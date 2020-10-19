مقتل شخصين بهجوم إرهابي في بوركينا فاسو

لقي شخصان مصرعهما، في هجوم إرهابي جديد على شمال بوركينا فاسو، حيث تشهد البلاد سلسلة من الهجمات الإرهابية.
وقال حاكم منطقة أودالان العقيد سالفو كابوريه: "إن هجومًا إرهابيًا نفذه مجهولون على محور سالموسي-ماكوي في منطقة أودالان، حيث كانت حصيلة الضحايا شخصين".
وتشهد بوركينا فاسو سلسلة من الهجمات الإرهابية خلال السنوات القليلة الماضية، ما أسفر عن مقتل العشرات.
وقُتل 20 شخصًا على الأقل الجمعة الماضية إثر هجمات "إرهابية" استهدفت ثلاث بلدات في منطقة سينو الواقعة أيضًا في شمال البلاد، حسب حصيلة رسمية.
ولا تزال القارة السمراء تحارب من أجل القضاء على الإرهاب، المنتشر منذ سنوات.
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