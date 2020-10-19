بسبب كورونا .. مستشار حكومة لندن: بريطانيا بحاجة لفرض الإغلاق لمدة 3 أسابيع

قال المستشار العلمي للحكومة البريطانية جيريمي فارار، إن الدولة بحاجة إلى فرض قيود الإغلاق الوطنية لمدة 3 اسابيع على الفور لوقف حالات كوفيد 19 المتصاعدة، مضيفًا أن الإجراءات الإقليمية الحالية لن تكون فعالة.
وأضاف وفقا لتصريحات نقلتها عنه رويترز أن "القيود الحالية المتدرجة لن تخفض معدلات انتقال الفيروس بشكل كافٍ أو تمنع استمرار انتشار الفيروس".
وتابع "ستسمح لنا فترة ثلاثة أسابيع من القيود المتزايدة على المستوى الوطني ، مع المستويات المناسبة من الدعم المالي ، بإعادة الضبط قبل فصل الشتاء ، ووقف انتقال العدوى المتصاعد ، وحماية الخدمات الصحية وإعدادها ، وإعطاء الوقت للحصول على أنظمة عزل تتبع الاختبار تعمل بكامل طاقتها ، وتنقذ الأرواح ".
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