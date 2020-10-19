شيشانى الجنسية .. أول صور لمنفذ مذبحة باريس

نشرت عدد من الوكالات الأجنبية، صورا لمنفذ مذبحة معلم مدرسة فرنسي، وهو شيشانى الجنسية، وذلك بعد ساعات من قول إذاعة "أوروبا 1" إن فرنسا تستعد لطرد 231 أجنبيا مدرجين على قائمة المراقبة الحكومية للاشتباه فى أنهم يتبنون "معتقدات دينية متطرفة"، وذلك بعد يومين من قطع رأس أحد المعلمين.





وفى 13 أكتوبر، طالب وزير الداخلية الفرنسى جيرالد درمنان بطرد 231 أجنبيا متطرفا من البلاد. ووفقا لـ"روسيا اليوم"، صرح جيرالد درمنان: "علينا طرد 231 أجنبيا من الأراضى الفرنسية، يقيمون فيها بشكل غير قانوني، وملاحقين بتهمة التطرف، بينهم 180 فى السجن". وأوضح أنهم مدرجون على لائحة المهاجرين السريين الـ851 فى الملف الخاص بالوقاية من التطرف لأسباب إرهابية، وكشف طرد 428 منهم. وتعرضت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، التى تتبنى نهجا وسطيا للضغط من الأحزاب المحافظة واليمينية المتطرفة لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه غير الفرنسيين الذين ينظر إليهم على أنهم يشكلون تهديدا أمنيا.

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