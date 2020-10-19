خاوية على عروشها .. صور من شوارع باريس فى ثانى أيام حظر التجوال

وفى وقت سابق، قال وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانين، إنه سيتم نشر 12 ألفا من أفراد الشرطة لفرض حظر التجول فى المدن الكبرى فى أنحاء فرنسا.

وأضاف أن الشرطة لن تطبق "قاعدة الستة"، وهى حظر التجمعات التى يزيد عدد أفرادها عن ستة أشخاص، على التجمعات الخاصة.

وكان ماكرون، قد أمر بفرض حظر التجول فى باريس وثمانى مدن كبيرة أخرى للتصدى لموجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا.