- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وفى وقت سابق، قال وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانين، إنه سيتم نشر 12 ألفا من أفراد الشرطة لفرض حظر التجول فى المدن الكبرى فى أنحاء فرنسا.
وأضاف أن الشرطة لن تطبق "قاعدة الستة"، وهى حظر التجمعات التى يزيد عدد أفرادها عن ستة أشخاص، على التجمعات الخاصة.
وكان ماكرون، قد أمر بفرض حظر التجول فى باريس وثمانى مدن كبيرة أخرى للتصدى لموجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خاوية على عروشها .. صور من شوارع باريس فى ثانى أيام حظر التجوال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.