أوروبا تتجاوز 250 ألف وفاة بكورونا

وفى الإجمال، سجلت 250 ألفا و30 وفاة فى أوروبا من 7 ملايين و366 ألفا و28 إصابة، أكثر من ثلثيها فى المملكة المتحدة وتعادل 43 ألفا و646 وفاة من 722 ألفا و409 إصابات، وإيطاليا 36 ألفا و543 وفاة من 414 ألفا و241 إصابة، وذلك بحسب "روسيا اليوم".

أما فى إسبانيا فقد سجلت 33 ألفا و775 وفاة من 936 ألفا و560 إصابة.

وفى فرنسا تم توثيق 33392 حالة وفاة من أصل 867 ألفا و197 إصابة.

وتوفى جراء الفيروس فى روسيا 24 ألفا و187 شخصا من أصل 1 مليون و399334 إصابة.

وعالميا، تم إحصاء وفاة 8342 شخص فى الأيام السبعة الأخيرة، فى حصيلة هى الأكبر على مدى أسبوع منذ منتصف مايو.