البرازيل تسجل 10982 إصابة جديدة بكورونا و230 حالة وفاة

أعلنت الصحة البرازيلية، اليوم، تسجيل 10 آلاف و982 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و230 حالة وفاة.

وبذلك تكون البرازيل سجلت حتى اليوم 5 مليون و235 ألف و344 إصابة ، و153 ألف و90 حالة وفاة منذ ظهور الفيروس.

ومن ناحية أخرى، بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أوروبا أكثر من 250 ألف حالة، وفقًا لإحصاء وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وسجل العالم، زيادة قياسية في إصابات فيروس كورونا يوم الخميس الماضي، بأكثر من 400 ألف حالة في يوم واحد.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، انتقد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" أمس، السبت، العالم الذي وصفه بـ"المنقسم، مؤكدًا أنه فشل في مواجهة التحدي المتمثل في مكافحة وباء كورونا.

وطالب "جوتيرتش"، الدول في تصريحات لوكالة الأنباء البرتغالية "لوسا"، باتخاذ إجراءات منسقة لمنع دفع ملايين الناس إلى الفقر والجوع.

وأضاف أن "جائحة كورونا تمثل تحديًا عالميًا كبيرًا للمجتمع الدولي بأسره وللتعددية وبالنسبة لي بصفتي الأمين العام للأمم المتحدة"، متابعا "لسوء الحظ، إنه اختبار حتى الآن فشل فيه المجتمع الدولي".