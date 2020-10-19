إيطاليا تعلن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، عن مجموعة من التدابير الجديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وخاصة فيما يخص الحانات والمطاعم والمقاهي.

وصرح رئيس الوزراء الإيطالي في مؤتمر صحفي بأن هذه القيود ستتيح مواجهة الزيادة الجديدة في إصابات كورونا، كما أنها ستحمي البلاد من الإغلاق العام الذي يعرض الاقتصاد للخطر.

وتنص هذه القيود أنه بات على المطاعم الكشف عن الطاقة الاستيعابية على الواجهة، والسماح لوجود 6 اشخاص فقط على الطاولة، وإغلاق الأبواب منتصف الليل.

فيما ستغلق الحانات أبوابها في السادسة مساءا، وسيعمل 75% من موظفي الإدارات العامة من منازلهم، وتوصية القطاع الخاص بالقيام بنفس الشئ.

وسمحت الحكومة بحضور التلاميذ والمدرسين إلى المؤسسات التعليمية في أوقات متباعدة، تجنبًا للتجمعات.

كما تقرر منع الحفلات والمعارض المحلية المنتشرة في إيطاليا، ما سيسبب أضرارًا في قطاع يوظف 34 ألف شخص وتبلغ قيمة أعماله 900 مليون يورو سنويا.