وفاة المستشار القانوني لوزارة الدفاع العراقية بسبب فيروس كورونا

أعلن رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله، الأحد، وفاة المستشار القانوني لوزارة الدفاع جراء إصابته بفيروس كورونا. وتقدم رئيس الأركان - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - بالتعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد الفريق الحقوقي فاضل عباس مهدي المستشار القانوني ل‍وزارة الدفاع، والذي وافاه الأجل نتيجة مضاعفات فيروس كورونا.

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