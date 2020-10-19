فاوتشي: توقعت إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا لهذا السبب

قال أنتوني فاوتشي، كبير أطباء الأمراض المعدية ومستشار الرئيس الأمريكي، إنه لم يتفاجأ من إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بعد رؤيته هو وآخرين بلا أقنعة في حدث بالبيت الأبيض لمرشحة المحكمة العليا إيمي كوني باريت.

وأضاف فاوتشي في حوار مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية أنه شعر بالقلق عقب ظهور صور الحدث، وإثبات إصابة عدد من الحضوء بفيروس كورونا المستجد.

وعقب سؤاله: "هل فؤجئت بمرض الرئيس ترامب؟"، ليجيب: "بالطبع لا، شعرت بالقلق من إصابته عقب رؤيته في زحام كبير، ودون اي مسافات بين الأشخاص، حيث لم يرتدي اي شخص كمامة".

أثبت ما لا يقل عن 11 شخصًا ممن حضروا حدث 26 سبتمبر إصابتهم بفيروس كورونا، بما في ذلك ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، بالإضافة إلى العديد من الصحفيين والمشرعين.