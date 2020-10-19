رغم جائحة كورونا.. الاقتصاد الصيني يسجل نموا خلال الربع الثالث من العام الحالي

استمر الاقتصاد الصيني في التعافي من الانهيار الذي تعرض له في أعقاب جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19"، مما يوفر الدعم للاقتصاد العالمي الذي يعاني من أعمق ركود منذ الكساد الكبير.
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الصين بنسبة 4.9 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي 2020، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم الإثنين.
على الرغم من أن هذه الأرقام اقل من توقعات الاقتصاديين، لكنه أسرع من التوسع 3.2٪ في الربع الثاني.
وسجل الإقتصاد الصيني توسع مبيعات التجزئة بنسبة 3.3٪ في سبتمبر، ونما الإنتاج الصناعي 6.9٪ في الشهر ، وتسارع نمو الاستثمار إلى 0.8٪ في الأشهر التسعة حتى نهاية الربع.
يذكر أن الاقتصاد العالمي قد سجل ركود كبير منذ ظهور فيروس كورونا المستجد، وذلك مع زيادة البطالة في العالم، وسط حالة الإغلاق العام والقيود المفروضة في غالبية الدول.
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