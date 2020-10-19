ونقل المكتب عن الوزير قوله: "أنا الآن فى الحجر الصحى بالمنزل، وما زلت أنا وزوجتى متفائلين بأننا سنتعافى تماما من هذا الفيروس".
وخضع الوزير إلى اختبار كورونا، السبت، بعد ظهور أعراض خفيفة للمرض عليه.
وكان مخيزى فى طليعة معركة جنوب إفريقيا لاحتواء الوباء، وقبل ساعات من إعلان إصابته حث المواطنين على مواصلة الالتزام بالبروتوكولات الصحية، من خلال ارتداء الأقنعة والتعقيم بشكل صحيح والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
وقال: "مهما فعلنا وأينما ذهبنا، علينا أن نضع فى اعتبارنا أنه لا يزال هناك خطر من موجة ثانية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة وزير الصحة فى جنوب إفريقيا بفيروس كورونا وعزله فى الحجر الصحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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