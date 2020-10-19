إصابة وزير الصحة فى جنوب إفريقيا بفيروس كورونا وعزله فى الحجر الصحى

ونقل المكتب عن الوزير قوله: "أنا الآن فى الحجر الصحى بالمنزل، وما زلت أنا وزوجتى متفائلين بأننا سنتعافى تماما من هذا الفيروس".

وخضع الوزير إلى اختبار كورونا، السبت، بعد ظهور أعراض خفيفة للمرض عليه.

وكان مخيزى فى طليعة معركة جنوب إفريقيا لاحتواء الوباء، وقبل ساعات من إعلان إصابته حث المواطنين على مواصلة الالتزام بالبروتوكولات الصحية، من خلال ارتداء الأقنعة والتعقيم بشكل صحيح والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وقال: "مهما فعلنا وأينما ذهبنا، علينا أن نضع فى اعتبارنا أنه لا يزال هناك خطر من موجة ثانية".