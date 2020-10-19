الإمارات تقرر عودة حفلات الأفراح بهذه الشروط

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، السماح باستئناف إقامة حفلات الأفراح في القاعات والمنشآت الفندقية، وكذلك في المنازل والقاعات المؤقتة والخيام في المناطق السكنية، اعتبارًا من 22 أكتوبر الجاري، مع مراعاة الإجراءات الإحترازية.

وشددت اللجنة وفق وسائل الإعلام الإماراتية على أهمية تعاون الأسر والعائلات في تأكيد التطبيق الدقيق لكل اشتراطات السلامة، لضمان تحقيق الهدف الأول من هذه الإجراءات في الحفاظ على صحة الأفراد، وعدم إصابة أي شخص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونص القرار على عدد من الشروط الواجب توافرها وهي: ألا يزيد عدد الموجودين داخل القاعة على 200 شخص، وألا يزيد في الخيام والمنازل على 30 شخصًا حدًا أقصى، وفق الطاقة الاستيعابية للمكان، شرط أن يكون محيط الفرد الواحد للفصل عن الآخرين أربعة أمتار مربعة من المساحة الكلية للمكان.

كما نص القرار على ضرورة ارتداء الكمامات، وإزالتها أثناء الجلوس على الطاولات فقط، وأن يكون الحد الأقصى لعدد الأفراد على الطاولة 5 فقط، وتجنب الجلوس وجها لوجه.

وترك مسافة مترين بين الطاولة والأخرى، يجب ألّا تتجاوز مدة الحفل أربع ساعات في القاعات والمنشآت الفندقية والمنازل والخيام والقاعات المؤقتة.

كما دعت إلى عدم حضور كبار السن وذوي الظروف الصحية الأخرى، وكذلك من لديه أعراض لها علاقة بالإنفلونزا.