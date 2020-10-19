كشفت صحيفة "إل ميساجيرو" الإيطالية عن إصابة 20 عضوا في البرلمان الإيطالي، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وقالت الصحيفة إنه تقرر وضع اثنين من المشرعين في العزل الذاتي، لمخالطتهما حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

كما قرر مجلس النواب الإيطالي، تعليق كافة الجلسات حتى الأسبوع المقبل، إلا في حالة المناقشات واجتماعات اللجان فقط.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، عن مجموعة من التدابير الجديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وخاصة فيما يخص الحانات والمطاعم والمقاهي.

وصرح رئيس الوزراء الإيطالي في مؤتمر صحفي بأن هذه القيود ستتيح مواجهة الزيادة الجديدة في إصابات كورونا، كما أنها ستحمي البلاد من الإغلاق العام الذي يعرض الاقتصاد للخطر.

وتنص هذه القيود أنه بات على المطاعم الكشف عن الطاقة الاستيعابية على الواجهة، والسماح لوجود 6 أشخاص فقط على الطاولة، وإغلاق الأبواب منتصف الليل.

فيما ستغلق الحانات أبوابها في السادسة مساء، وسيعمل 75% من موظفي الإدارات العامة من منازلهم، وتوصية القطاع الخاص بالقيام بنفس الشئ.