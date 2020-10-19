الهند تسجل 56 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الصحة الهندية، اليوم الإثنين، تسجيل 55 ألفا و722 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و579 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك تكون الهند سجلت حتى اليوم 7 ملايين و550 ألف و273 إصابة، و114 ألف و610 حالة وفاة بالفيروس.

وذكرت مواقع رصد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، وصول الإصابات إلى أكثر من 40 مليون، بالإضافة إلى 1.1 مليون حالة وفاة بسبب الفيروس.

توفي أكثر من 250 ألف شخص بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الجائحة في أوروبا، بحسب تعداد لوكالة "فرانس برس" استند إلى مصادر رسمية.

وسجلت 250 ألفا و30 وفاة في أوروبا من 7 ملايين و366 ألفا و28 إصابة، أكثر من ثلثيها في المملكة المتحدة وتعادل 43 ألفا و646 وفاة من 722 ألفا و409 إصابات، وإيطاليا 36 ألفا و543 وفاة من 414 ألفا و241 إصابة.