الجبهة الثورية السودانية ترحب بزيارة المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية

رحبت "الجبهة الثورية السودانية" (شريك اتفاق السلام في السودان)، بزيارة المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا، إلى السودان، والتي بدأت السبت.

وقالت "الجبهة الثورية"، في بيان الأحد، إن وصول المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية إلى الخرطوم، يشكل "علامة فارقة في تاريخ العدالة الدولية، وخطوة أولية نحو إنصاف ضحايا الإبادة الجماعية ومحاربة ظاهرة الإفلات من العقاب".

ودعت الجبهة الثورية، السلطات الحكومية والعدلية إلى "التعاون الكامل غير المحدود" مع المدعية العامة وتسهيل مهمتها بخصوص مثول الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر قبض وإحضار، أمام محكمة الجنايات الدولية، وفقًا لما تم الاتفاق علية في اتفاق سلام السودان، في جوبا.

وكانت المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، التقت اليوم في الخرطوم، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وعضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي، ووزير العدل الدكتور نصر الدين عبد الباري، وبحثت معهم سبل التعاون بين المحكمة والسلطات السودانية.