أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الإثنين أنها سجلت 1020 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بينما تم الإبلاغ عن 619 حالة خطيرة.
وذكرت الوزارة في بيان أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الالكتروني، أن حصيلة الوفيات بلغت 2209 حالة بعد تسجيل 19 حالة خلال الساعات السابقة ، في حين أن هناك 212 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسرائيل تسجل 1020 إصابة و19 وفاة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.