ألمانيا تسجل 4325 إصابة جديدة و12 وفاة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الإثنين أنه تم تسجيل 4325 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 366 ألفا و299 حالة.
ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن بيانات نشرها المعهد القول انه سجل 12 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 9 آلاف و789 حالة.
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