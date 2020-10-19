أرمينيا: تركيا تريد تكرار الإبادة الجماعية

قال باشينيان - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن بلاده تملك أدلة تشير إلى مشاركة مسلحين أجانب يحاربون إلى جانب القوات الأذربيجانية فى قره باغ، مضيفا أن: "الجانب الأرمينى لديه تسجيلات فيديو من تصوير هؤلاء المسلحين مع تحديد المواقع الجغرافية للمعارك التى شاركوا فيها".
وأضاف: "أن الإرهابيين الذين أرسلتهم تركيا هم الذين صوروا هذه الفيديوهات وتناقلتها فيما بعد مواقع إلكترونية"، متابعا أن: "هذه أدلة أقرت بها روسيا وفرنسا ودول أخرى بصورة رسمية".
وتساءل قائلا: "ما هو وقف إطلاق النار الذى يمكننا توقيعه مع هؤلاء الإرهابيين؟، مجيبا "لقد تعرضنا لاعتداء وعلينا أن ندافع عن أنفسنا كأى شعب تهدده الإبادة".
وعملت تركيا مؤخرا على إشعال الصراع بين أرمينيا وأذربيجان بمساندة الأخيرة، وأطلق أردوغان تصريحات عدائية محرضًا على العنف ضد أرمينيا، وكشفت التقارير أن تركيا تنقل مرتزقة أجانب لدعم أذربيجان فى محاربة جارتها.
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