وفاة أحد مشاهير السوشيال بكورونا بعد إنكاره للفيروس

وكان "ستوجوك" الذى حققت فيديوهاته مشاهدات عالية حول الحياة الصحية واللياقة البدنية، أصيب بالفيروس خلال سفره إلى تركيا، قبل أن يعود لموطنه أوكرانيا ويدخل المستشفى، حسب ما نقله موقع شبكة "سكاى نيوز" البريطانية.
ووفقا لـ"روسيا اليوم"، خرج "ستوجاك"، الذى يتابعه نحو 1.1 مليون مشاهد، من المستشفى بعد ثمانية أيام من تلقى العلاج، قبل أن يعود لمنزله، ويكتشف حدوث مضاعفات فى القلب، ليعود سريعا إلى المستشفى مرة أخرى.
وبعد نقله بسرعة إلى المستشفى، قالت زوجته السابقة صوفيا (25 سنة)، إنه فى "حالة خطيرة" و"فاقد للوعى"، مؤكدة أنه يعانى من "مشاكل فى نظام القلب والأوعية الدموية... قلبه لا يتأقلم".
وفى وقت لاحق، أعلنت زوجته وفاته، ونعته قائلة: "تبقى الذكريات الدافئة فقط، وثلاثة أطفال رائعين وتجربة قيمة".
وبث "ستوجوك"، مقطع فيديو من المستشفى، حكى خلاله اكتشاف إصابته بالفيروس فى تركيا، برقبة متورمة وصعوبة فى التنفس، وحذر جمهوره، قائلا: "كنت ممن اعتقد أن فيروس كورونا غير موجود، حتى مرضت.. كوفيد 19 ليس مرضا قصير العمر! هو مرض ثقيل".
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