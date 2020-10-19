وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، قال المستشفى إن عريقات تدهورت صحته هذا الصباح بعد ليلة كانت فيه حالته مستقرة رغم خطورتها، مشيرًا إلى أن حالته أصبحت حرجة وأنه يتعرض لنوبات من ضيق التنفس ولا يزال تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.
وأشار المستشفى إلى أن كبار الأطباء المحترفين يقدمون العلاج اللازم لـ عريقات.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وافقت أمس الأحد، على علاج عريقات في أحد مستشفياتها بعد إصابته بفيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
وأصيب عريقات قبل أسبوعين بـ"أعراض صعبة" جراء إصابته بالوباء بسبب هشاشة حالته الصحية الناجمة، على حد قوله، عن نقص مناعته بسبب زرع رئة.
كما تعرض في مسار أوسلو مع إسرائيل لمشاكل صحية، من بينها نوبة قلبية خفيفة سنة 2012 وخضوعه لعملية زرع رئة سنة 2017 بعد معاناة من التليف الرئوي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستشفى هداسا الإسرائيلي يعلن تطورا خطيرا في حالة صائب عريقات الصحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.