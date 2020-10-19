كوريا الجنوبية تستأنف رحلاتها السياحية إلى بانمونجوم في نوفمبر

أعلنت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، استئناف برنامج سياحي إلى قرية بانمونجوم الحدودية بين الكوريتين شهر نوفمبر المقبل بعد تعليقها أكثر من عام بسبب حمى الخنازير الافريقية.

وقالت الوزارة- وفق ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- إنه من المقرر أن تبدأ الجولات إلى المنطقة الأمنية المشتركة ومواقع أخرى داخل المنطقة منزوعة السلاح ابتداء من يوم 4 نوفمبر المقبل.

وأضافت "نخطط لبدء الجولات في مجموعات صغيرة لضمان سلامة الزوار وفقًا لحالة تفشي حمى الخنازير الأفريقية والتدابير المتخذة ضد كوفيد-19.. سنراقب الوضع ونزيد تدريجيًا عدد الجولات وحجمها".

وتخطط وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية لتخفيف القيود المفروضة على الزوار من خلال تمديد فترة التسجيل والسماح للأفراد أو العائلات بالتقدم. ففي العام الماضي، فتحت الجولات فقط للزوار الذين سجلوا في مجموعات من 30 إلى 40 شخصًا.

وجاء في البيان أن "برنامج الرحلة الجديد سيضع حجر الزاوية في تحقيق نزع السلاح من بانمونجوم وحرية الحركة بموجب إعلان بانمونجوم والاتفاقية العسكرية التي وقعت تحت إدارة الرئيس الكوري الجنوبية مون جيه-إن عام 2018.

وأكدت الوزارة أنه لم يتم العثور على أي تقارير عن حمى الخنازير الافريقية في باجو منذ شهر يونيو، على الرغم من اكتشاف حالات مؤخرًا في بلدة هواتشون شمال شرق البلاد.كما تعهدت باتخاذ الاحتياطات اللازمة في المواقع السياحية، بما في ذلك تعقيم المركبات والتحقق من درجة حرارة الزوار.