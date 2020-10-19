سلطات قره باغ: أذربيجان تنتهك الهدنة الإنسانية مجددا بقصف مدفعى

وكانت القوات الأرمينية والأذربيجانية خاضت اشتباكات جديدة رغم توصلهما إلى اتفاق حول هدنة إنسانية.

وذكرت وزارة الخارجية الأرمنية، فى بيان: "اتفقت جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان على هدنة إنسانية اعتبارا من الساعة 00:00 من يوم 18 أكتوبر بالتوقيت المحلى".

كما أصدرت وزارة الخارجية الأذربيجانية بيانا مماثلا أكدت فيه التوصل إلى اتفاق حول هدنة إنسانية.