إصابات كورونا عالميا تتجاوز 40 مليون حالة

وبحسب تعداد لوكالة "فرانس برس" استند إلى مصادر رسمية، توفى أكثر من 250 ألف شخص بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة فى أوروبا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.