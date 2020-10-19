الاتحاد للطيران تسير أول رحلة ركاب تجارية من الامارات إلى إسرائيل

تسير شركة "الاتحاد للطيران" الإماراتية، اليوم الاثنين، أول رحلة ركاب، ستنطلق من بلد عضو بمجلس التعاون الخليجي إلى إسرائيل.
إسرائيل تعلن توقيع اتفاق مع الإمارات الثلاثاء لتسيير 28 رحلة جوية تجارية أسبوعيا
ستصبح الشركة أول ناقلة بمنطقة الخليج تشغل رحلة ركاب تجارية من وإلى إسرائيل لنقل كبار مسؤولي السياحة الإسرائيليين إلى الإمارات.
ومن المقرر أن تنقل الطائرة من إسرائيل مجموعة من كبار مسؤولي قطاع السياحة وشخصيات بارزة بقطاع الأعمال ووسائل إعلامية، للتعرف على أبوظبي والإمارات ككل، تلبية لدعوة من طيران الاتحاد وممثلي قطاع السياحة بأبوظبي.
وستغادر الطائرة تل أبيب، اليوم الاثنين، وستعود إلى إسرائيل في 21 أكتوبر الجاري.
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