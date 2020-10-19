الصين أول اقتصاد عالمي يتعافى من أزمة كورونا.. تفاصيل

أصبحت الصين أول اقتصاد رئيسي يتعافى من جائحة فيروس كورونا، إذ نما بنسبة 4.9 ٪ بين شهري يوليو وسبتمبر الماضيين، وفقًا لبيانات حكومية.

ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، يمثل معدل النمو السنوي، رغم أنه أقل قليلًا من توقعات المحللين، انعكاسًا دراماتيكيًا عن الربع الأول من هذا العام عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 6.8٪، وهو أول انكماش للصين منذ عام 1992 عندما بدأ المسؤولون في الاحتفاظ ببيانات الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية.

وقال محافظ البنك المركزي الصيني يي جانج أمس الأحد: إن المسؤولين يتوقعون نموًا سنويًا بنحو 2٪، موضحا أن اقتصاد البلاد لا يزال مرنًا وقابل للعودة وسط إمكانات وجهود كبيرة.

وأضاف جانج، أنه من المتوقع استمرار الانتعاش، مما سيفيد تعافي الاقتصاد العالمي.

ومن المتوقع أن تكون الصين هي الوحيدة في مجموعة العشرين الذي يتعافى اقتصادها هذا العام، فيما حذر صندوق النقدر الدولي من انخفاض الاقتصاد العالمي بنسبة 4.4٪، وهو أكبر تراجع منذ الكساد الكبير.

وكان فيروس كورونا ظهر لأول مرة في وسط الصين بمدينة ووهان في أواخر ديسمبر 2019، وبحلول أوائل أبريل رفعت البلاد إجراءات الإغلاق، وأعادت تدريجيًا فتح المصانع والشركات بينما تم تخفيف قيود السفر.

كما عادت معظم المدن الصينية إلى طبيعتها مع إعادة فتح المدارس والمكاتب. وقبل تفشي المرض الجديد في مقاطعة تشينجدوا الشرقية هذا الشهر، كانت البلاد قد مر عليها شهرين تقريبًا دون تسجيل أي حالات إصابة جديدة محليًا.

وحتى الآن، أبلغت الصين رسميًا عن أكثر من 85000 حالة إصابة في البلاد، فضلا عن 4634 وفاة بفيروس كورونا.