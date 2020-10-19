الاتحاد للطيران تسير اليوم أول رحلة ركاب تجارية بين إسرائيل والإمارات

تسير شركة الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، أول رحلة طيران ركاب تجارية من وإلى إسرائيل لنقل أبرز شركات السياحة والطيران الإسرائيلية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وبذلك تصبح أول شركة طيران خليجية تشغل رحلاتها التجارية من وإلى تل أبيب.

وسوف تغادر الرحلة التاريخية، التي سيتم تشغيلها بالشراكة مع مجموعة مامون، تل أبيب اليوم الاثنين،الموافق 19 أكتوبر على متن طائرة الاتحاد بوينغ دريملاينر 787 في رحلة تستغرق ثلاث ساعات ونصف من إسرائيل إلى الإمارات، فيما تغادر رحلة العودة أبوظبي في 21 أكتوبر.

وستنقل الرحلة مجموعة من قادة قطاع السفر وصناع القرار ووكلاء السفر والشحن والإعلاميين للتعرف على أبوظبي والإمارات العربية المتحدة بصورة عامّة وذلك بناءً على دعوة من الاتحاد للطيران وممثلي قطاع السياحة في أبوظبي.

ويمثل ذلك أحدث التطورات في العلاقات المتنامية بين الدولتين بعد توقيع اتفاق أبراهام بين دولة الإمارات وإسرائيل في واشنطن يوم 15 سبتمبر، وبعد تشغيل الرحلة التجارية الرمزية لشركة العال، الناقل الوطني لإسرائيل بين تل أبيب وأبوظبي يوم 31 أغسطس الماضي.

وقال محمد مبارك فاضل المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران:"إن رحلة اليوم لهي فرصة تاريخية لتطوير العلاقة القوية هنا في دولة الإمارات وفي اسرائيل، ويسّر الاتحاد للطيران أن تفتتح هذا الطريق. لقد بدأنا للتو باستكشاف الإمكانيات الطويلة المدى لهذه العلاقات الجديدة بين الدولتين والتي ستسهم بدون أي شك في تعزيز اقتصاد البلدين، وبخاصة في قطاعي التجارة والسياحة، وبالتالي توفر مكاسب كثيرة للشعوب المختلفة والمتنوعة التي تتخذ من هذه المنطقة الرائعة موطنًا لها."

ولكونها أحد العوامل التي تسهل التجارة، فإن الرحلات بين تل أبيب وأبوظبي سوف تنقل بضائع تجارية من وإلى نقاط معينة على امتداد شبكة الاتحاد للطيران إلى جانب المسافرين.