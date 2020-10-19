بسبب تركيا.. الجيش اليوناني يعلن الاستنفار في شرق المتوسط

أفادت وسائل إعلام يونانية، اليوم الاثنين، بأن الجيش اليوناني أعلن حالة التأهب في المتوسط لمواجهة أي استفزاز تركي.

واتّسعت رقعة التوتر بين تركيا واليونان لتنتقل إلى ميدان جديد بعدما أعلنت أنقرة توسيع منطقة البحث والإنقاذ في بحر إيجه لترد أثينا بشكل حاد معتبرة الخطوة بمثابة "تصميم على إحداث مزيد من الفوضى وتعريض أرواح البشر للخطر".

ورأت اليونان أن الخطوات التركية الأخيرة في بحر إيجه، هي تصميم على إحداث مزيد من الفوضى وتعريض الأرواح البشرية للخطر.

وقالت الخارجية اليونانية، في بيان شديد اللهجة أمس، إن تركيا تواصل الاستفزازات وتطالب بتقاسم بحر إيجه مع اليونان في عمليات البحث والإنقاذ،

وأضافت أن الخطوات التركية الأخيرة حول الحديث عن حق أنقرة في عمليات البحث والإنقاذ في بحر إيجه، هو "تصميم على إحداث مزيد من الفوضى وتعريض الأرواح البشرية للخطر".

والاثنين الماضي، أعادت تركيا سفينة "أوروتش رئيس"، التي كانت أبرز مسببات تصاعد التوتر في شرق البحر المتوسط، في مهمة تنقيب جديدة إلى الجنوب من جزيرة ميس اليونانية الملاصقة لليابس التركي التي تعتبر أيضًا نقطة الارتكاز في الخلاف البحري بين أنقرة وأثينا، فيما أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده ستواصل عمليات البحث عن النفط والغاز في البحر المتوسط.