كورونا يواصل تفشيه فى روسيا.. 15982 إصابة فى يوم واحد

وبحسب السلطات الروسية، فأن 185 شخصا توفوا بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليقفز إجمالي العدد الرسمى للوفيات إلى 24187، فى حين بلغ عدد المتعافين مليون و70576.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.