15 ألف حالة.. قفزة جديدة في إصابات كورونا بـ روسيا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وبلغت الإصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية، 15982 حالة، ما يرفع إجمالي الإصابات منذ بدء تفشي الوباء إلى مليون و415316 إصابة.
كما سجلت روسيا 179 وفاة، خلال نفس التوقيت، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 24366 حتى الآن.
فيما أكدت السلطات الروسية تعافي 5328 شخصا ليصبح إجمالي الأشخاص الذين شُفوا من المرض مليون و75904 منذ بدء تفشي الوباء.
هذا ومن المنتظر أن تبدأ السلطات الصحية في روسيا عمليات التلقيح الشاملة بنهاية الشهر المقبل، وقد بدأت العمل على إعداد القوائم للفئات التي ستكون لها الأولوية في التطعيم.
وقال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، في تصريح الجمعة الماضي، إن المنتجين والمصنعين لـ اللقاح الروسي يعملون على توفير اللقاح بكميات تكون قادرة على تغطية الحاجة المحلية بحلول شهر نوفمبر المقبل.
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