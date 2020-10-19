أمن مواطنينا بالمناطق الحدودية خط أحمر| تحذير إيراني لـ أرمينيا وأذربيجان

حذرت إيران، اليوم الاثنين، من تعرض أراضيها لأي تهديدات أمنية جراء الصراع الدائر بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم قره باغ، مؤكدة أن أمن مواطنيها في المناطق الحدودية المجاورة لمناطق الصراع شمالي البلاد "خط أحمر".

ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، قال متحدث الخارجية الإيرانية خطيب زاده، في مؤتمر صحفي له اليوم الاثنين، إن "التعرض للتراب الإيراني سوف يرد عليه بشكل مناسب ولا نقبل الإضرار بأمن مواطنينا عند الحدود الأذربيجانية الأرمينية"، مضيفًا: "أمن مواطنينا عند الحدود خط أحمر لا يمكن تجاوزه ولا نقبل تجاوزه من قبل أي طرف". ويأتي ذلك وسط سقوط قذائف خلال الصراع داخل الحدود الإيرانية.

وحذر زاده من وجود "تكفيريين" في الصراع الدائر في قره باغ، وقال: "ما شاهدناه في سوريا نشاهده الآن في الصراع بين أذربيجان وأرمينيا وهذا الأمر يقلقنا جدا".

كما أوضح أن طهران "قلقة بسبب وجود الجماعات التكفيرية في أذربيجان"، مضيفا: "نطالب باحترام أذربيجان وأرمينيا للقوانين الدولية".

وأعلنت وزارة الصحة الأرمينية، في وقت سابق، إنه من الممكن تفشي الطاعون في قره باغ في حالة استمرار الأعمال العدائية، مشيرة إلى أن ذلك يشكل تهديدا لإيران أيضا، نظرا لقصر المسافة والتجمع الجغرافي ووجود نهر أراكس.