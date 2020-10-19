أرمينيا: هدف تركيا من الحرب في كاراباخ السيطرة على خطوط إمدادات الغاز إلى أوروبا

قال رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، إن هدف تركيا من الحرب في قره باغ ليس تحرير أراضي أذربيجان كما تقول، بل هو السعي للسيطرة على خطوط إمدادات الغاز إلى أوروبا.

وأوضح رئيس الوزراء الأرمني، في صفحته على "فيسبوك"، أن المعارك في إقليم قره باغ، تدور رحاها من أجل تحديد وضعه القانوني، مضيفا أنه كان من الممكن تجنب الحرب لو أنها سلمت قره باغ.

وقال إن التوصل إلى الاتفاق على وضع قانوني مقبول لإقليم قره باغ لم يكن ممكنا، مضيفا أنه تم استنفاد كل المحاولات وأن آخر فرصة كانت في عام 2011 في قازان، حيث عُقدت قمة روسيا وأذربيجان وأرمينيا، التي انتهت دون التوصل إلى اتفاق على المبادئ الأساسية للوضع القانوني لقره باغ.

ويشهد إقليم قره باغ معارك منذ يوم 27 سبتمبر الماضي، بين أذربيجان وأرمينيا، خلفت مئات القتلى والجرحى من الطرفين.

وقد أعلنت تركيا وقوفها إلى جانب أذربيجان، وأكدت استعدادها إلى تقديم المساعدة الضرورية، في حال طلبت منها باكو ذلك.