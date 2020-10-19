إصابة وزير الزراعة التشيكي بفيروس كورونا ليصبح أول عضو في الحكومة تثبت إصابته

أصيب وزير الزراعة ميروسلاف تومان بفيروس كورونا المستجد؛ ليصبح بذلك أول عضو في الحكومة تثبت إصابته بالفيروس؛ وذلك وفقا لما أعلنته الحكومة التشيكية.
وذكر راديو "براغ الدولي" اليوم /الإثنين/ أن تومان حضر يوم /الأربعاء/ الماضي اجتماعا مع الرئيس ميلوش زيمان، فيما أكد المتحدث باسم الرئاسة جيري أوفتشيك أنه تم اتخاذ إجراءات صحية صارمة خلال اللقاء، ما يجعل الرئيس غير معرض لخطر الإصابة بالفيروس.
وأشار الراديو إلى أنه تم بالفعل وضع العديد من الوزراء في الحجر الصحي بسبب اختلاطهم بأشخاص مصابين، إلا أنه لم يثبت حتى الآن إصابة أي منهم بالفيروس.
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