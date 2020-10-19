إيران: نشعر بالقلق من وجود جماعات تكفيرية فى أذربيجان

وكان الرئيس الإيرانى حسن روحانى، حذر فى وقت سابق، من تحول الصراع بين أرمينيا وأذربيجان لحرب إقليمية، مؤكدا أنه من غير المقبول إرسال مسلحين من سوريا للحدود الإيرانية.

كما حذرت قوى الأمن الداخلى الإيرانى، أذربيجان وأرمينيا، من سقوط أى قذائف هاون بالخطأ قرب الحدود الإيرانية خلال الاشتباكات الجارية بينهما.