أرمينيا: هدف تركيا فى قره باغ السيطرة على خطوط إمداد الغاز لأوروبا

وأضاف باشينيان ـ وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن المعارك فى إقليم قره باغ تدور من أجل تحديد وضعه القانونى، مشيرا إلى أنه تم استنفاد كل المحاولات وآخرها فى عام 2011 فى "قازان"، حيث عقدت قمة روسيا وأذربيجان وأرمينيا، التى انتهت دون التوصل إلى اتفاق على المبادئ الأساسية للوضع القانونى للإقليم المتنازع عليه.

وناجورنى قره باغ منطقة تقع داخل أذربيجان، غير أنها تتمتع بحكم ذاتى تديره العرقية الأرمينية وتدعمها أرمينيا، وقد انفصلت عن أذربيجان فى حرب خلال التسعينيات، لكن لا تعترف أى دولة بأنها جمهورية مستقلة، حتى أرمينيا نفسها.