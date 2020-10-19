رغم تفشي كورونا.. تونس تعيد فتح المقاهي والمطاعم

أفادت وسائل الإعلام التونسية، اليوم الاثنين، بعودة المقاهي في تونس إلى العمل واستقبال الزبائن عبر استخدام الكراسي والطاولات، بعد توقف بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة بسبب تفشي وباء كورونا.

وقالت قناة "نسمة" التونسية إن المقاهي والمطاعم وقاعات الشاي في ولايات تونس الكبرى عادت إلى استغلال الكراسي والطاولات، وذلك باستغلال 30 في المئة من طاقة الاستيعاب داخل الفضاءات المغلقة، و50 في المئة من طاقة الاستيعاب في الفضاءات المفتوحة.

وجاء القرار بعد عقد جلسة عمل للنظر في مطالب أصحاب المقاهي والمطاعم حول إمكانية الترخيص لهم باعادة استغلال 50 في المئة من الكراسي والطاولات، وذلك من قبل ولاة إقليم تونس الكبرى، السبت الماضي 17 أكتوبر 2020.

وفي سياق متصل، قال مدير معهد باستور، وعضو لجنة مجابهة كورونا في تونس الهاشمي الوزير، إنه يمكن اللجوء إلى الحجر الصحي الشامل للحد من انتشار الوباء في تونس.

جاء ذلك في تصريح لموقع "شمس إف إم"، يوم السبت، أوضح فيه أن "كل الحلول واردة في ضوء تواصل تفشي فيروس كورونا المستجد بهذا النسق".