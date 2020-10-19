أفادت وسائل الإعلام التونسية، اليوم الاثنين، بعودة المقاهي في تونس إلى العمل واستقبال الزبائن عبر استخدام الكراسي والطاولات، بعد توقف بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة بسبب تفشي وباء كورونا.
وقالت قناة "نسمة" التونسية إن المقاهي والمطاعم وقاعات الشاي في ولايات تونس الكبرى عادت إلى استغلال الكراسي والطاولات، وذلك باستغلال 30 في المئة من طاقة الاستيعاب داخل الفضاءات المغلقة، و50 في المئة من طاقة الاستيعاب في الفضاءات المفتوحة.
وجاء القرار بعد عقد جلسة عمل للنظر في مطالب أصحاب المقاهي والمطاعم حول إمكانية الترخيص لهم باعادة استغلال 50 في المئة من الكراسي والطاولات، وذلك من قبل ولاة إقليم تونس الكبرى، السبت الماضي 17 أكتوبر 2020.
وفي سياق متصل، قال مدير معهد باستور، وعضو لجنة مجابهة كورونا في تونس الهاشمي الوزير، إنه يمكن اللجوء إلى الحجر الصحي الشامل للحد من انتشار الوباء في تونس.
جاء ذلك في تصريح لموقع "شمس إف إم"، يوم السبت، أوضح فيه أن "كل الحلول واردة في ضوء تواصل تفشي فيروس كورونا المستجد بهذا النسق".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رغم تفشي كورونا.. تونس تعيد فتح المقاهي والمطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.